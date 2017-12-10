Oyunculuğa başlamadan önce plajlarda sekiz yıl cankurtaranlık yapan Barış Arduç eski mesleğine dair ilginç bir açıklama yaptı: "2002-2010 arasında 1000'den fazla insanın hayatını kurtardım. Onlar yaşama döndüğünde ben yeniden doğmuş gibi mutlu oldum. Ancak bir hala-yeğeni kurtaramadım. Çok çabaladım, yetişemedim. En büyük üzüntümdür. Bazen rüyama giriyorlar, çok kötü uyanıyorum."
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Barış Arduç'tan eski mesleği ile ilgili samimi açıklamalar
10.12.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor akademisi mezunu Barış Arduç 2011'de 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhret olmuştu. Arduç eski mesleğine dair ilginç bir açıklama yaptı...
Oyunculuğa başlamadan önce plajlarda sekiz yıl cankurtaranlık yapan Barış Arduç eski mesleğine dair ilginç bir açıklama yaptı: "2002-2010 arasında 1000'den fazla insanın hayatını kurtardım. Onlar yaşama döndüğünde ben yeniden doğmuş gibi mutlu oldum. Ancak bir hala-yeğeni kurtaramadım. Çok çabaladım, yetişemedim. En büyük üzüntümdür. Bazen rüyama giriyorlar, çok kötü uyanıyorum."
Etiketler : barış arduç,can kurtaran,haberler,
526193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/526193.aspx
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