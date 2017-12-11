Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve şarkıcı Alişan, Dostlar Mahallesi dizisinde tanıştığı Buse Varol ile birliktelik yaşamaya başladı. Eda Erol ile evlenmesine bir adım kala yollarını ayıran Alişan Erol'u çabuk unuttu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olacak Dostlar Mahallesi dizisindeki oyuncu ile birliktelik yaşayan oyuncu, yurt dışı tatiline de çıkmış. Peki Buse Varol kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Alişan ve Buse Varol ne zamandır birlikte? İşte Alişan ve Buse Varol hakkında merak edilenler

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlanan ve düğünlerine az bir zaman kala ayrılan Alişan, gönlünü yeni başlayacak dizisi "Dostlar Mahallesi"ndeki rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırdı.

BİRLİKTE TATİL BİLE YAPMIŞLAR

Şarkıcı Alişan, sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış, çift Eylül'de yüzükleri atmıştı. Alişan, aşkı yeni dizisinin setinde buldu. Şarkıcı, yakında başlayacak "Dostlar Mahallesi" dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol'la ilişki yaşamaya başladı. İkili geçtiğimiz günlerde birlikte yurtdışı tatiline de çıktı.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.

Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.