Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yönetmenin ölüm haberini alan Hazal Kaya adeta yıkıldı. Bir açıklama yapan Kaya, “Çok çok üzgünüm, tarif edemiyorum. Üstümde çok emeği var. Hayatıma dokunduğu için çok şanslıyım. Böyle sevgi dolu bir insanın böyle bir nefretle bizden koparılmasını hazmedemiyorum” ifadelerini kullandı.