Ünlü yönetmenin ölüm haberini alan Hazal Kaya adeta yıkıldı. Bir açıklama yapan Kaya, “Çok çok üzgünüm, tarif edemiyorum. Üstümde çok emeği var. Hayatıma dokunduğu için çok şanslıyım. Böyle sevgi dolu bir insanın böyle bir nefretle bizden koparılmasını hazmedemiyorum” ifadelerini kullandı.
Hazal Kaya bu haberle yıkıldı!
11.12.2017 - 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, öldürülen yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un üzerinde çok emeği olduğunu belirterek, “Çok çok üzgünüm, tarif edemiyorum” dedi.
Etiketler : hazal kaya,Mustafa Kemal Uzun,
526561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/526561.aspx
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