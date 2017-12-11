Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanatsız Kuşlar'ın iki yıldız ismi kaza geçirdi. Durum böyle olunca herkes hangi başrol oyuncusu diye merak eder oldu. Sete giderken trafik kazası geçiren Melis Tüzüngüç ile İbrahim Kantarcılardı. Neyseki ikisine de bir şey olmadı. Rol gereği aşk yaşayan Kanatsız Kuşlar dizisinde Onur'u canlandıran Ümit Kantarcılar ile Zeynep'i canlandıran Melis Tüzüngüç sabah saatlerinde yapım şirketinin aracı ile evlerinden alındı. Ön koltukta Kantarcılar arka koltukta ise Tüzüngüç vardı. Beşiktaş'a doğru ilerlerken başka bir araç ile çarpıştılar. Araç kullanılmaz hale gelirken Ümit Kantarcılar belinden Melis Tüzüngüç ayağından yaralandı. Set programı ise iptal oldu. Çarşamba günününe kadar başroller evlerinde dinlenecek ve tedavileri devam edecek. Kaza sonrası Melis Tüzüngüç ayağının fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Trafiği de kazası da batsın” notunu düştü. Peki Melis Tüzüngüç kimdir? Ümit Kantarcılar kimdir? gibi tüm detaylar haberimizde.

MELİS TÜZÜNGÜÇ KİMDİR?

Melis Tüzüngüç 1994 yılında İstanbul’da doğup burada büyümüştür. Burada oyunculuğa olan ilgilisi nedeniyle birtakım oyunculuk eğitimleri almıştır. Ayrıca çocukluk yıllarında oyunculuk ve şarkıcı olmak istemiştir. Sonrasında da oyunculuk yönü daha da ağır basarak gerekli olan Oyunculuk Eğitimi almıştır. Güzel ve başarılı oyuncu burada ilk olarak Yıldız Masalı projesi ile sektöre merhaba demiştir. Gerek güzelliği ile gerekse de başarılı oyunculu ile kısa süre içerisinde ünlenen Melis Tüzüngüç farklı farklı projelerde de yer almıştır.

2012 yılında Gani Müjde'nin kaleme aldığı Türk sit-com televizyon dizisi Harem'de Balkız karakteriyle yükselişe geçti. 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisinde cem davran ile başrolde oynadı. 2014 yılında TRT'de Şimdi Onlar Düşünsün dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Ertesi sene aynı kanalda Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliği yaptığı Baba Candır dizisinde Ceylan karakterini canlandırdı. Melis Tüzüngüç şu sıralar ATV'de yayınlanan başarılı dizi Kanatsız Kuşlar'da rol alıyor.

Melis Tüzüngüç (d. 4 Ekim 1994, İstanbul) Türk, dizi oyuncusu ve tiyatrocu.

2011 Yıldız Masalı - İpek

2012 Harem - Balkız

2013 Böyle Bitmesin

2013 Babam Sınıfta Kaldı - Yağmur

2014 Şimdi Onlar Düşünsün - Reyhan

2015 Baba Candır - Ceylan

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Ümit Kantarcılar; Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı Yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır. Yakışıklı oyuncu şimdilerde Kanatsız Kuşlar dizisinde rol alıyor.