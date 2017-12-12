Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema ve dizi oyuncusu Gamze Özçelik, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde savaş mağduru çocukların kaldığı yetimhaneleri ziyaret etti. Özçelik, kurucu genel başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği ve İyilik Delileri Grubu ekipleriyle birlikte çocuklara kitap, defter ve kalem gibi hediyeler dağıttı. Özçelik, “Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, savaş görmüş yetim, mağdur, mazlum hiçbir çocuğu unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yetimhanelerdeki tüm çocukların savaş gördüğünü, annelerini, babalarını, akrabalarını kaybettiğini dile getiren Özçelik, “Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmemiz lazım. Çocukların iyi eğitime ihtiyacı var. Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Elimizden geleni yapacağız. Buralara gelmekten korkmayın” dedi.