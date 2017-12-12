Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka arkaya çektiği reklamlarla adından söz ettiren ve sinema filmleri ile yoluna devam eden Alper Üstündağ, Star TV'de yayınlanan 'Söz' dizisi ile uzun süre sonra dizi serüvenine geri döndü.

"MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR"

Birkaç bölüm konuk oyuncu olarak 'Söz' dizisine dahil olan ve harita sınırımızdaki Türk Büyükelçiliği'nin Polis Özel Harekat Komiseri rolünü üstlenen Alper Üstündağ, "Günler öncesinde yayınlanan fragman sonrası takipçilerim tarafından mesaj yağmuruna tutuldum. Dizi yayınlandığında ise çok olumlu tepkiler aldım" dedi.

"DOĞRU PROJEDE YER ALMAK BENİ MUTLU ETTİ"

Ünlü oyuncu, "Hem gönderilen olumlu mesajlar hem de doğru bir projede yer almak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Üstündağ, dizide izleyici karşısına böyle çıkmıştı;