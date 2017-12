Türkiye Gazetesi

Survivor ne zaman başlayacak sorularının cevap bulduğu günlerde yarışmacıları da yavaş yavaş netleşiyor. Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın'dan sonra yarışmaya dahil olacak bir isim daha belirlendi. Peki Survivor'a kim gidiyor? Geçtiğimiz akşam erkek arkadaşıyla görüntülenen Sahra Işık, Survivor 2018'e katılacağını açıkladı. Peki Sahra Işık kimdir, ne zaman yarıştı, kaç yaşında? Survivor 2018'de hangi isimler olacak?, Survivor'da neler değişti? İşte Survivor 2018 hakkında merak ettikleriniz...

SAHRA IŞIK SURVİVOR 2018'DE

Survivor 2017 yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam sevgilisi İstinye'de görüntülendi. Işık, 'Survivor 2014', 'Survivor All Star'dan sonra önümüzdeki sene düzenlenecek Survivor 2018'e de katılacağını açıkladı.

Sahra Işık, "Tekrar ada yolcusuyum. İddialıyım. Yarışmayı kazanmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.





SAHRA IŞIK KİMDİR?

Sahra Esra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Survivor Sahra'nın yenilgi karşısında kendini tutamadığı anlar...

Geçtiğmiz günlerde ise Acun Ilıcalı ile konuşan Ali Eyüpoğlu Survivor 2018 All Star'da yaşanacak 2 sürprizi açıkladı. Buna göre; ‘Survivor 2018 All Star’da takımlar 12’şer kişiden oluşacak. Şimdiye kadar

‘Survivor 2018 All Star’da kesinleşen isimler: Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın.

Açıklanan yarışmacı sayısı henüz 11... Bunlardan 50 günde Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek ‘Survivor’ hayaline kavuşan Cumali Akgül, ‘Survivor Gönüllüler’de yarışacak. Kaldı geriye 10 ünlü..

Ilıcalı, ‘Survivor 2018 All Star’ın kadrosuna üç kadın ünlü dahil edeceğini söyledi. Bu demektir ki, şu ana kadar açıklanan ‘Ünlüler’den biri ‘Gönüllüler Takımı’na geçecek.

SURVİVOR'DA TÜRK-YUNAN YARIŞI

Üstelik bu Survivor eskilerden çok farklı olacak. ‘Survivor 2018 All Star’da yarışmacı sayısı 10’a düştüğünde karşılarına, Acun Medya’nın Dominik’te Yunanistan için çektiği ‘Survivor’ın finale kalan 10 yarışmacısı çıkacak. ‘Survivor’, Türk ve Yunan yarışmacıların kapıştığı bir arenaya dönüşecek, işin içine milli duygular girecek."