Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni, ekim ayında çıkan yeni albümü “French Touch”ın tanıtım turnesi kapsamında Türkiye’de ilk kez sahne aldı. Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliğiyle ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Carla Bruni, 90’ların klasik şarkılarını yorumladığı “French Touch” albümünden parçaları seslendirdi. konser veren Bruni, aşk şarkılarını piyano, çello ve akordeon eşliğinde söyledi. Sahne performansıyla sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşatan Bruni, şıklığı ve zerafetiyle de ilgi odağı oldu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bruni, sahne performansı sonrasında hayranlarından bolca alkış aldı.