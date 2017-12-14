Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Youtube Ruhi Çenet fenomeni kaza yaptı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre video paylaşım sitesi Youtube’da özellikle eğitici ve öğretici videolar paylaşarak 2,5 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan ve bir fenomen haline gelen Ruhi Çenet (37), 41 K 1122 plakalı otomobil ile Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilde bulunan Youtube fenomeni Ruhi Çenet ile yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar (22) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Ruhi Çenet ile arkadaşı Yusuf Fazıl Çuhadar burada ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.Peki Youtuber Ruhi Çenet kimdir?

RUHİ ÇENET KİMDİR?



Çenet, 1990 doğumlu. Aydın’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını devam etmek için Hindistan’a gitti ve uzun süre bu ülkede kaldı. Video bloglarında Hindistan’da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor.Videolarını ilk olarak Hindistan’da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul’a taşınıyor.“Ruhi Çenet Videoları” önemli çünkü onları değerli kılan özellikleri bilgi verici olmaları. Çenet, YouTube kanalıyla yaptığı araştırmaları, öğrendiği bilgileri ilgi çekici bir üslupla sunuyor.Abonelerine bilgi verici, ufuk açıcı ve bazen de “korkutucu” videolar sunan Çenet’in şu anda 2 YouTube kanalı bulunuyor. “Ruhi Çenet Videoları” adlı ilk kanalının 1. 6 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kanal bugüne kadar yaklaşık 200 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda.

Ünlü Youtuber, kendisini şöyle anlatıyor:

“Merhaba, ben Ruhi Çenet. 20 Ekim, 1990 tarihinde Aydın’da doğdum, Hindistan’da okudum ve şimdi ise İstanbul’da Youtube ile ilgili çalışmalarımı sürdürmekteyim.Video yapmaya 2011 yılında “Youtube Türkiye” daha henüz ilk evrelerindeyken başladım ve o zamanlar Türkiye’de Youtube üzerinden para kazanmak bile mümkün değildi. İnsanları bilgilendirmeye, düşündürmeye ve eğlendirmeye odaklanarak son 3 yıldır videolarımı büyük bir arzuyla takip eden bir kitle oluşturdum.”

YOUTUBER KİMDİR?

Youtuber kavramı aslında birçoğumuzun bildiği gibi Youtube yayıncısı anlamına gelmektedir yani İngilizce'de "-er" takısı Türkçe'de olan "-cı" takısına eştir. Neyse, olayımız gramer değil. Youtuberlar, Youtube'da belli bir kitleye hitap eden ve kullanıcılar tarafından sevilen, Youtube ile iş ortaklığına giden kişiler yada oluşumlardır. Aslında bizi her ne kadar eğlendirip bilgilendirseler de, onlar için maddi bakımdan geçim kaynağı olabiliyor. Birçoğumuz onlardan özenerek Youtube kanalı açıyor ve zaman ilerledikçe Youtube'dan maddi bir gelir elde etmek istiyoruz.

Özellikle ülkemizde yaygın olan Minecraft oyununa yönelik kanallar, bugün büyük ilgi görüyor. Ayrıca ülkemizde en çok ilgi gören Youtube kanalları genellikle teknoloji ve mobil cihazlar ile ilgili kanallar, oyun kanalları, kızlar için makyaj kanalları, Moda ve diğer stil kanalları ve çeşitli deney kanalları olarak görülüyor. Tabi dizilerden kesitler yayınlayan ve şarkı yayınlayan kanallar da itibar görüyor ama, biliyorsunuz. Bu yasa dışı bir şey.Eğer iyi bir Youtube yayıncısı olmak istiyorsanız, bu kategorilerle ilgili gerçekten iyi ve eşsiz içerikler üretmelisiniz. Ayrıca videolarınızın orta seviyede uzunlukta olması sizi daha iyi bir yayıncı yapar, çünkü karşıdaki kişi sıkılmadan videonuzu sunabilir, sürekli aktif bir şekilde videoya devam edebilirsiniz. Gereksiz uzunlukta videolar yaparsanız kullanıcıların da sizin de uykunuz gelecektir.

YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?



Videoların içerisinde görmüş olduğunuz reklamlar, Google Adsense aracılığıyla yayınlanan Youtube reklamlarıdır. Bu reklamlar, Adsense'e kabul edilen yayıncılar tarafından videoların içine entegre edilebilir ve gösterim yada tıklama başı ücretlendirme olarak para kazanmalarını sağlar.

Sizler de sadık bir izleyici kitlesine ulaşarak Youtube kanalınızda reklamlar yayınlayabilir, Youtube üzerinden maddi gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca Youtube üzerinde iyi bir yayıncıysanız, bir web sitesinden kazanacağınızdan daha iyi bir gelir elde edebilirsiniz. (İkisi de Adsense kullanıyor demeyin, bir okuyun.) Bunun sebepleri şunlardır:



1- Youtube reklamları, Web sitelerine nazaren daha fazla ilgi alanıyla ilgilenen kitlelere ulaşır. Websitenizin bir ilgi alanı olsa dahi, her içerik o kullanıcıya hitap etmiyor olabilir ama videoların her biri tek içeriktir.

2- Youtube'da Google hesabıyla bağlanmış olan kullanıcılar, Google'da yaptıkları aramalara ve girdikleri sitelere göre reklamlarla yönlendirilebilir. Örneğin, sıklıkla uçak bileti alan birisi hava yolu firmalarının reklamını görebilir.

3- Youtube reklamları, Website reklamlarına göre daha kalıcı ve sürekli içeriklerdir çünkü kitleyi tamamen doğru hedef alırlar. Bu yüzden içeriklerin fazla odak olması, sizin gelirinizi arttırır.

4- Youtube, tüm patformlara erişebilir. (Android, iOS, Windows Phone, Windows, Mac, Linux vb.) Bu yüzden her platformla optimize bir gelir aracınız olacaktır.Bu minik bilgilerden sonra Youtube'da reklam yayıncısı olmaya hazır mısınız? Şimdi gelelim Adsense reklamlarımızı nasıl Youtube kanalımızda aktif hale getirebileceğimize. En çok bunu bekliyordunuz, değil mi?