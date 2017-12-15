Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnteraktif sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” adlı sinema filmiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu oldu. Soruları cevaplayan Kaygılaroğlu, hayatı, dizi, sinema ve yeni projeleri satır başlarıyla şöyle anlattı:

- Yeni filmim için bir süre dans dersi aldım. Bu meslekte hiç bilmediğin, hayatın boyunca aklına gelmeyecek şeyleri öğrenmek durumunda kalıyorsun. Bu da sana bir artı olarak geri dönüyor.

- Ben şişmanken, yani şu anki kilomun üzerine 64 kilo daha ekleyin, kendimi çok beğeniyordum. ‘Çok sevimli, çok komiğim’ filan diyordum. O yüzden hâliyle şimdi de kendimi beğeniyorum.

- “Pis Yedili’de oynadığım günden bugüne kadar hiç boş bir an geçirmedim. Bundan da hiç şikâyetçi değilim. Çalışmaktan çok keyif alıyorum. Çalışmadığım zaman kafayı yiyorum.

- İlk defa sezon ortasında bir işim bitti (Klavye Delikanlıları)... Bunun da keyfini çıkarıyorum, yatıştayım.

- Bir dizide çalışıyorsunuz, her şey yolunda giderse dizi tutuyor. Aksayan bir şeyler olursa tutmuyor. Ve sonra bir dizi daha yapıyorsunuz. O dizi başarılı olduğu zaman önceki başarısızlık unutuluyor.

- Ben hanımcıyım. Doğrusu o zaten. Mutlu eş, mutlu evlilik demektir.

- Kızım Ada doğduktan sonra değişim yaşadım. Eskiden daha fütursuz olduğun, sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğin, hayatına evlilik girince ‘Evli barklı adamsın, kendine gel’ lafını işitirken, sonra bir de ‘Senin çoluğun çocuğun var kardeşim’ lafı ekleniyor. Hep ileriye yönelik bir tedirginlik hâli, kontrol hâli geliyor.

- Tiyatro, saygı duyduğum, zor ve başka bir meslek. Bir skeç için ‘Güldür Güldür Show’a konuk oldum. Sahnede elim ayağım boşaldı. Kamera önü oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasında çok ciddi bir fark var.