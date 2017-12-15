Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı müzisyenlerden yoğun şekilde düet teklifi alan Yalçıntaş’ın Türkiye’deki konserlerine, İranlılar akın ediyor. Van’da, Antalya’da ve İstanbul’da sadece İranlılara yönelik konserler veren Yalçıntaş’ın biletleri yok satıyor. İlk albümünün çıkışıyla birlikte İran’dan çok fazla mesaj ve takipçi gelmeye başladığını söyleyen İlyas Yalçıntaş “Süreç içerisinde bu talep daha da arttı. Elbette bu ilgi çok hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince İranlı dinleyicilerimle buluşmaya gayret ediyorum. İran’da konser vermek için resmî başvurumuz hâlen devam ediyor. Eğer izin çıkarsa tarihte ilk defa bir Türk pop sanatçısı İran’da konser vermiş olacak. Heyecanla iznin çıkmasını bekliyorum” dedi.