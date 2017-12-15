Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Çağla Türk

(cagla.turk@tg.com.tr)

İlk oyunculuk kariyerine 2009 yılında ‘Deniz Yıldızı’ isimli dizide başlayan Aykut İğdeli, adını duyurduktan sonra büyük bir ivme yakaladı. 2013’te ‘Firuze’ dizisinde rol adı. Hâlen yer aldığı ‘Adını Sen Koy’ dizisi ile oyunculuk kariyerinde bir basamak daha atladı. İğdeli, kendisiyle yaptığımız sohbette, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı...

Aykut İğdeli kimdir, nasıl biridir?

Herkes kadar basit biriyim aslında. Aileme ve sevdiklerime önem veriyorum. Empati ve tevazuu hayatımda önemli bir yere koydum. Oyun oynama hâli ise var olma sebebim...

Beş yıl boyunca günlük dizide oynadınız... Size artı ve eksileri neler oldu?

Evet 400 bölümü geçtim. Artıları günlük dizide pratikleşiyorsunuz, sahneye hazırlanma sürecine veya provaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ezber kabiliyetiniz gelişiyor. Sahneyi iki kere okumakla bile ezberlemiş oluyorsunuz. Eksi olarak kendi adıma nitelendirebileceğim tek şey haftalık diziler gibi vitrinde olamıyorsunuz.

Günlük dizilerin çekimleri nasıl oluyor?

Günlük dizi çekimleri ile haftalık dizi çekimleri arasında pek bir fark yok. İkisinde de bölümü yetiştirmek için çok çalışmak gerek.

Ekrana çıkmanız nasıl oldu, destek veren birileri oldu mu?

“Pat” diye oldu aslında… Üniversitede tiyatro bölümündeyken aklımda hiç televizyon yoktu. Ülkenin dört bir yanında tiyatro yapmak istiyordum. Son sınıftayken hocalarıma Ankara’dan telefon gelmiş ‘Tavsiye edebileceğiniz bir öğrenciniz var mı’ diye... İsmimi vermişler. ‘Deniz Yıldızı’ dizisinden bana ulaştılar. Ben de düşünmek için süre istedim. Televizyonun tanıtma özelliğini kullanıp ileride kendi tiyatromu açarım diye bir kariyer planı yaptım ve kabul ettim teklifi.

Uzun yıllar tekwondo ile uğraşmıssınız, devam ediyor musunuz?



Evet uzun yıllar Tekwondo yaptım. İzmir ikincisi oldum. Final maçında hakkım yendiği için çok üzülmüştüm ve bu sporu bıraktım. Ardından Konservatuar 1. Sınıftayken eskrimle tanıştım. Ve resmen aşık oldum. :) Ardından eskrim hocamız beni çok beğendi ve Türkiye Üniversiteler arası Eskrim şampiyonasına götürdü. Orda bronz madalya aldık. Okul bitince ona da devam edemedim. Şu an düzenli olarak Fitness yapıyorum.

Kendinizde sevmediğiniz özelliğiniz var mı? Sevdiğiniz?

Kendimde sevmediğim özelliğim çok çabuk parlayabiliyorum.. Fevrilik sizi haklıyken haksız konuma düşürebilir çünkü. Kendimi bu konuda eğitmeye çalışıyorum hâlâ. Sevdiğim özellik olarak, çok zor durumda bile olsam dürüstlükten taviz vermiyorum. Hepimiz öleceğiz çünkü.

Arkadaşlarınıza sorsak sizi nasıl tanımlar?

Arkadaşlarım onları çok iyi dinlediğimi söyler hep. Çünkü günümüzde kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor. Ben buna özen gösteriyorum. Arkadaşlarıma değer veriyorum çünkü.

Sizin için set, ev ve para ne ifade ediyor?

Benim için set; iş yeri. Tiyatro; var olduğumu hissettiğim yer. Para; refah seviyenizi belirleyen bir araç sadece. Ev ise mahremim ve en özgür hissettiğim yer.

"TİYATROMU AÇMAK İSTİYORUM"

İğdeli ayrıca kendi tiyatrosunu açmak istediğini ifade ederek, “Türk tiyatrosunda özümüz olan Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Köy Seyirlik gibi oyunlar sahnelemek hayallarimden biri. Bunları günümüze uyarlamak istiyorum. Bu yüzden kendi tiyatromu açmak istiyorum.” dedi.