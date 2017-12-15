Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternette yaptığı düetle sosyal medyada ünlenen Cizreli Mehmet Ali Şulan'ın İngiliz şarkıcı Anne Marie ile yaptığı son düet sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kısa süre önce yayınlanan düet, yarım milyona yakın tıklanma aldı.