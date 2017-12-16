Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazertesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Çukur her geçen gün izleyici kitlesini katlayarak evlerimize misafir olmaya devam ediyor. Çukur 8.bölümde dolu dizgin heyecanlı sahneler izlendi. Sena ve İdris'in kaçırılması ile Yamaç yıkılıyor. Sultan şoke oluyor. Peki Çukur yeni bölümde neler olacak? büyük bir merak konusu. Çukur dizisi 9.bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR DİZİSİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İdris ve Sena’nın kaçırıldığı haberini alan Sultan’ın şoke olduğu, Yamaç’ın yaşadığı yıkımın etkisinin derinden hissedildiği anlarda Selim köşeye sıkışıyor. Heyecan dolu tanıtımda Yamaç’ın “Sende bir koku var, tam çıkaramıyorum!” sözleri Selim’i tedirgin ediyor. Çukur'un 9. Bölüm fragmanı yayında!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 8. Bölümünde; Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır. Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.