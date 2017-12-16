Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği 'Arka Sokaklar'ın son bölümünde; 'Rıza Baba'nın ekibindeki 'Hakan' ve Aylin'in resmen boşanırken, 'Hüsnü Başkomiser'in oğlu 'Tekin' para kazanmak isterken bilmeden kuryelik yapar. Suçsuzluğu anlaşıldıktan sonra serbest kalan, ancak çete üyeleri tarafından feci şekilde dövülen 'Tekin' durumu ağır şekilde hastaneye kaldırılır.

BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın başrolde yer aldığı sevilen yapım; 15 Aralık reyting tablosunda, tüm Kişilerde yüzde 9.08 reyting ve yüzde 19.43 izlenme payı ile birinci sırada yer aldı.

EN UZUN SOLUKLU YAPIM

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan 'Arka Sokaklar'ın yeni bölümü, 22 Aralık Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacak.