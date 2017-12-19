Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesini değerlendiren usta yorumcu şöyle konuştu: Ben Kudüs’e gittim ve oraları gördüm. Çok şükür Allah bana nasip etti. Orası peygamberler şehri. Davud Peygamber, Süleyman Peygamber orada hep. Birçok kutsal mekân var; onlar ‘tapınak’ diyorlar tabii. Yahudiler hâlen orada duvarın dibinde sanduka arıyorlar. Hazreti Muhammed’in miraca başlama noktası Mescid-i Aksa orada. Kudüs, bütün dinlerce kutsal bir yer. Her yerde peygamberler yürümüş. Hazreti Rabia’nın mezarı bile orada. Hazreti Yusuf’un mezarı orada, babasının mezarı orada. Trump’ın aldığı bu karar çok yanlış. Müslümanlar için de, diğerleri için de çok kötü. Dilerim bu yanlıştan dönülür, savaşlar son bulur, insanlar huzur içinde birlikte yaşarlar. Allah kötülükten korusun, insanlar harap olmasın...