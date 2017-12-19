Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Ahmet Özhan'ın kızı Fatma Özgül, hayatını Ömer Faruk Albayrak ile birleştirdi.

NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptı. Düğün törenine sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

3 ÇOCUK TALEBİ

Nikah sonrası aile cüzdanını geline takdim eden Erdoğan, en az 3 çocuk talebini burada da yineledi.