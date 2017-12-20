Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özprinçci, annesinin fotoğrafını paylaştıç Özge, annesinin kopyası gibiydi.

ANNESİ BASKETBOL TAKIMINDAYMIŞ

Annesinin gençlik fotoğrafını paylaşan Özge, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Özge fotoğrafın altına "Paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sınıfta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numaralı formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971" notunu düştü.

İşte Özge'nin annesi: