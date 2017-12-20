Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolunay dizisi final yapıyor! Star ekranlarında yayın hayatını sürdüren Dolunay dizisinden hayranlarına kötü haber. Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın oynadığı aşk dizisi bitiyor. Peki Dolunay ne zaman bitiyor? Doluyan final kararı almasının ardından şok yaşayan izleyiciler Dolunay neden bitiyor diye merak ediyor. Peki Dolunay neden bitiyor? Gelen son bilgilere göre Dolunay yılbaşı gecesi son bölümü ile ekranlara gelecek. İşte Dolunay son bölümü ve dizi hakkında merak edilenler...

DOLUNAY DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Reyting savaşına yenik düşen Dolunay dizisinin final tarihi netleşti! Star TV’nin yaz ekranında izleyicilerle buluşturduğu Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrolündeki Dolunay dizisi için final zamanı geldi. Dizinin düşen reytingleri nedeniyle Star TV daha fazla dayanamadı ve yayından kaldırmayı kesin olarak kararlaştırdı.

İşte son gelişmeleri Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu, köşesinde duyurdu:

YILBAŞI AKŞAMI FİNAL YAPACAK

Star TV’nin ‘Dolunay’ dizisi, finali yılbaşı gecesi yapıyor. Belki de televizyon tarihinde yer alacak, ‘finalini yılbaşında yaptı’ diye… 26 bölüm sürdü. Son bölümlerde ne yapacağını bilemiyordu. Nazlı ile Ferit’in kendilerine dair herhangi bir ‘duyguyu’ yansıtacak halleri kalmadı. Genelde diğer oyuncular işi götürüyordu. Eh onlar da yoruldu. Bu kadar yeter. Peki Can Yaman ve Özge Gürel, yurt dışında ‘Kiraz Mevsimi’ oyuncuları gibi olabilir mi bilemiyorum, ama mutlaka iş yaparlar. Final bölümü de duyduğuma göre, ‘yılbaşı soslu ve eğlenceli’ olacakmış.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit’in evlenme teklifine Nazlı hiç beklemediği bir cevap verir. Nazlı’daki bu ani değişime bir anlam veremeyen Ferit bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Nazlı ise kardeşi ile sevdiği adam arasında kalarak acı çekmektedir. Ferit’in haberi olmadan çözüm yolları ararken hiç beklemediği bir yerden Ferit’e yakalanır. Bu tesadüf ilişkilerini beklenmedik bir şekilde etkileyecektir.

DOLUNAY YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dolunay yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Fragman geçen hafta son bölümden üç gün sonra yayınlanmıştı. Dolunay 25. bölüm fragmanının 20 veya 21 Kasım’da yayınlanabilir.