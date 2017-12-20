Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yazar Metin Hara'yla ilişkileri dolu dizgin devam eden dünyaca ünlü top model Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmıştı. Victoria's Secret'in üyesi Adriana Lima, geçen ay düzenlenen yılbaşı gecesi özel defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

KADINLARA 36 BEDEN DİKTE EDİLMESİ ADİL DEĞİL

Sosyal medya, toplum ve moda dünyasında kadın bedeni üzerine yapılan baskılara dikkat çeken 36 yaşındaki manken şunları yazmıştı: "Kadınlara belirli bir vücut ölçüsünün dikte edilmesi hiç adil değil. Bu ne fiziksel olarak ne de aklen sağlıklı. Ben bu algıyı değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra vücudumu boş sebeplerle göstermeyeceğim."

SEBEBİ METİN HARA MI?

Paylaşımının ardından destek mesajları yağan Lima, mesajını "Hadi gelin dünyayı değiştirelim" sözleriyle tamamlamıştı. Adriana Lima'nın emekliye ayrıldıktan sonra aldığı kararı bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesinden Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı; "Geçen hafta Instagram sayfasında 'Artık yok yere açık giyinmeyeceğim' diyen Adriana Lima'nın bir 'aydınlanma' yaşadığı için böyle bir karar aldığını öğrendim. Lima'nın aydınlanma yolunda en büyük ışık kaynağının da sevgilisi Metin Hara olduğu kulağıma geldi. Dünyaca ünlü model, yazdan beri flört ettiği sevgilisi Metin Hara'nın çekim alanına iyice girmiş! Kitaplarında ve öğretilerinde aydınlanma ve farkındalığa vurgu yapan Metin Hara, sevgilisi Adriana Lima'nın da 'aydınlanma'sına katkı sağlamış!"