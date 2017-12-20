Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Koreli ünlü grup SHINee’nin yıldızı Jonghyun, Seul yakınlarında yer alan evinde ölü bulundu. Gangnam emniyet görevlilerince yapılan açıklamaya göre, Jonghyun’un kız kardeşi, intiharı engellemek için polise ihbarda bulunmuş.

K-pop grubu SHINee’nin yıldızı Kim Jong-hyun ya da bilinen adıyla Jonghyun, yapılan ilk açıklamalara göre evinde intihar etmiş olarak bulundu. Jonghyun, henüz 27 yaşındaydı ve ülkesinde bir hayli geniş hayran kitlesine sahipti.

Yerel basında, kız kardeşine ölmeden önce mesaj gönderdiği belirtildi. Jonghyun’un, kardeşine yolladığı mesajda, "Çok zor oldu. Lütfen gitmeme izin ver. Herkese zor zamanlardan geçtiğimi anlat. Bu benim son vedam." sözleri yer alıyordu.

Gangnam polis güçlerine göre, 18 Aralık 2017’de saat 21.42’de, Jonghyun’un kız kardeşi yetkilileri arayıp uyardı.

Jonghyun’un hayranlarının cephesinde hüzün dolu bir atmosfer hakim. Ünlü yıldızın hayranları kelimenin tam anlamıyla yasta ve sosyal medyada üzgün mesajlarını paylaşıyorlar.

Habertürk