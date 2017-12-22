Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Başakşehir'in kalecisi Babacan, A Haber'in ünlü spikeri Hilal Özdemir ile nişanlandı. Dün akşam nişan yüzüklerini takan çift, evliliğe ilk adımı aile arasında bir törenle attı. Nişan töreninin her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan çifte tebrik mesajları yağdı.

Aşklarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Volkan Babacan gönlünü spiker Hilal Özdemir'e kaptırdı. Evliliğe ilk adımı atan çift dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı. Bu özel anı sosyal medyada paylaşan çifte tebrik mesajları yağdı.

Aile arasında yapılan nişan töreninde yazılan minik aşk mesajları dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Nilay Cafer arkadaşı Hilal Özdemir'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

İşte nişan töreninden kareler;