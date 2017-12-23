Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÜMİT TANRISEVEN - Sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” adlı kitabıyla okuyucuyla buluşan ünlü oyuncu Kerem Fırtına oldu. Fırtına, kendisine sorulan sorulara içtenlikle şu cevapları verdi...

Bir lakabım yok ama çok yakın arkadaşlarım bana Kero der. Kero, Kürtçe ‘eşek’ demek.

3 yaşındayken ‘Çıkmaz Sokak Çocukları’ diye bir oyun izlemiştim. Rahmetli Kamran Usluer, Yıldıray Şahinler ve Hazım Körmükçü oynuyordu. Ondan 1 sene sonra mahalle tiyatrosunun imtihanına kayıt yaptırdım. Ve oyunculuğa başladım.

Çocukken başbakan olmayı çok istiyordum. Kurtarmam gereken insanlar vardı çünkü. O yüzden Siyasal Bilgiler okudum. Politikacı olmak değil mevzu, siyaset hep hobimdi benim.

Politikaya girer miyim; o hiç belli olmaz. Bir planım yok bununla ilgili. Ama o kadar fedakâr olduğumu düşünmüyorum. Politikacılık benim için fedakârlık anlamına geliyor. O da çok sempatik gelmiyor bana.

Rol aldığım ‘Kiralık Aşk’ dizisinin tutacağını tahmin ediyordum. Oturup konuştuğumuzda ‘Ben çok anlamam ama tutacak bu iş’ demiştim. Ama tutacaktan kastım, ekrandan kalkmayacağı yönündeydi. Böyle bir patlama beklemiyordum. Şükür, çok güzel oldu.

Radyo programı yapacağım

Daha önce Sarp Akkaya ile radyo programı hazırlayan Kerem Fırtına, yeni bir program hazırlığında olduğunu açıkladı: Sarp’la ‘Kapak’ diye bir radyo programı yaptık üç sezon. 5-6 ay önce bitti. Çok güzel bir serüvendi bizim için. Kendimizi paylaştığımız sabit bir dinleyici kitlemiz oldu. Şimdi yeni bir radyo programı yapacağım. Konuklu olacak. Hatta ilk konuğum da Sarp Akkaya olacak. Sarp çok özel bir dostum benim.