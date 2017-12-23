Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit TANRISEVEN - Sadece şarkıyı dinleyerek Elim Sende filminin senaryosunu yazan Banu Kaptanoğulları aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor. Cüneyt Tek ile bir araya gelen senarist ve yönetmen Banu Kaptanoğulları, ‘Yâr’ şarkısını filmin ana müziği olarak belirledi. Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı Avantgarde Yapım’ın ilk filmi olan Elim Sende, 2018 Şubat’ta vizyona girecek.