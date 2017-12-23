Hakan Hatipoğlu'ndan takipçisine: Çok beklersin!

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Hakan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018. 10 Şubat az kaldı" notu ile instagram hesabından paylaştı.Bir takipçisi fotoğrafın altında "Gidip geri dönersin" notunu düştü. Bu yoruma sinirlenen Hatipoğlu ise "Çok beklersin" karşılığını verdi.