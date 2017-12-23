Sunucu Hakan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018. 10 Şubat az kaldı" notu ile instagram hesabından paylaştı.Bir takipçisi fotoğrafın altında "Gidip geri dönersin" notunu düştü. Bu yoruma sinirlenen Hatipoğlu ise "Çok beklersin" karşılığını verdi.
Hakan Hatipoğlu'ndan takipçisine: Çok beklersin!
23.12.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Survivor 2018' yarışmasında All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Hakan Hatipoğlu, takipçisinin şok yorumuna jet bir yanıt geldi.
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530049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/530049.aspx
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