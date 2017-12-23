Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıla Gençoğlu, “Arkadaşlar hava çok soğuk. Eğer sizin beklediğinizi bilseydim, inanın dışarı gelir poz verirdim. Siz hiç soru sormayın ve daha fazla soğukta beklemeyin” dedi.Ünlü şarkıcının yüzündeki yoğun makyaj ise dikkati çekti.