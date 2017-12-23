Sıla Gençoğlu, “Arkadaşlar hava çok soğuk. Eğer sizin beklediğinizi bilseydim, inanın dışarı gelir poz verirdim. Siz hiç soru sormayın ve daha fazla soğukta beklemeyin” dedi.Ünlü şarkıcının yüzündeki yoğun makyaj ise dikkati çekti.
Sıla: Daha fazla soğukta beklemeyin
23.12.2017 - 13:00 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Popçu Sıla Gençoğlu, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Taksim’deki bir restoranda yemek yedi.
Etiketler : Popçu Sıla Gençoğlu,taksim,
530076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/530076.aspx
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