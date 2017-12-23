Yılbaşı alışverişine çıkan Keremcem ile İlay Erkök, City's AVM'de mağazaları gezdi.El ele görüntülenen sevgililerin arasında 15 yaş fark bulunuyor.
Nişantaşı'nda el ele alışveriş turu
23.12.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Keremcem, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu sevgilisi İlay Erkök ile Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.
Etiketler : Keremcem,İlay Erkök ile Nişantaşı,
530079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/530079.aspx
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