Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam ekrana gelen 462. bölümünde Tekin'in ölüp ölmediği sorusu yanıt buldu.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde feci şekilde dayak yiyen Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in öleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fragmanda mezarlık sahnesine yer verilmesi dedikoduları daha da güçlendirmişti.

Ancak dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yoğun bakımda tutulan Tekin, gözlerini açtı. Başta Hüsnü Çoban olmak üzere herkes Tekin'in uyanması ile büyük sevinç yaşadı.