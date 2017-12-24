Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015'te Merve Boluğur ile dünya evine giren Murat Dalkılıç geçtiğimiz Eylül ayında ünlü çiftin yolları ayrıldı. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in sevgili olduğu bugünlerde magazin gündemine bomba gibi oturmuşken Merve Boluğur'dan, Murat Dalkılıç'ın yeni kız arkadaşı için yorum geldi. Peki Hande Erçel kimdir?

MERVE BOLUĞUR'DAN MURAT DALKILIÇ'TAN YENİ KIZ ARKADAŞI İÇİN YORUM

Murat Dalkılıç bir hafta önce de Star TV'deki 'Siyah İnci' dizisinde oynayan Hande Erçel ile flört etmeye başlamıştı.Merve Boluğur bu sürpriz ilişkiyi duyunca ilginç bir tepki verdi.Yakın arkadaşına şunları söyledi: ''Murat'ı iyi tanırım. O kıza kuvvetli bir şey hissetmediğini düşünüyorum. Reklam aşkı olduğu belli.''

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in güzel yerlerinden biri olan Bandırma'da dünyaya gelmiştir.İlk olarak Trt ekranlarında yayınlanan Hayat Ağacı adındaki dizide oynamıştır. Oynamış olduğu Çılgın Dershane ismindeki gençlik dizisi oldukça beğenilmiş ve güzelliği ile göz doldurmuştur. Çılgın Dershane Üniversite dizisinde Meryem karakteri ile ekranlara gelmiştir daha sonra Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz karakterine hayat vermiştir. Şu anda Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat karakterini canlandırmaktadır.

Tescilli güzel Hande Erçel

2012 tarihinde Azerbaycan'da yapılmış olan Miss Civilization Of The World güzellik yarışmasına katılmıştır ve bu yarışmanın neticesinde ikinci olma başarısı sağlamıştır. Hande Erçel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları bölümünde eğitimine devam ediyor. 22 yaşında olan Hande Erçel yay burcudur.

Hande Erçel Güneşin Kızları adlı dizisi ile Yıldızı parlayan özel ödülüne sahip olmuştur. 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde bu ödülü kazanmıştır.Yine 42. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en yakışan çift olarak güneşin kızların da Ali ile Selin olarak aday gösterilmiştir. 3. İTÜ Emös Başarı Ödüllerinde en iyi kadın dizi oyuncusu seçilen Hande Erçel bu ödülü Güneşin Kızları adlı dizideki rolüyle almıştır. 7. Medya ödüllerinde en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu olarak Güneşin Kızları dizisindeki rolüyle kazanmıştır.

Hande Erçel'in rol aldığı yapımlar

Çalıkuşu

Hayat Ağacı

Çılgın Dershane Üniversitede

Güneşin Kızları

Aşk Laftan Anlamaz