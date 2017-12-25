Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede, 2012 yılında televizyonların “içeriğinin uygunsuz bulunması” gerekçesiyle yayından kaldırdığı Türk dizileri yeniden yayınlanmaya başladı. Kanalların en çok izlenen programları arasındaki Türk dizileri, Özbek seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Sinema uzmanı Alişir Haydarov, şu anda Özbek kanallarının en çok izlenen saatlerde Türk dizilerini yayınlayarak daha çok izleyiciyi toplamaya çalıştığını dile getirdi. Türk dizilerinin Özbeklerce sevilerek izlenmesinin sebebini, olayların gerçekliğinin yanı sıra Özbek kültürüne ve düşünce yapısına yakın olması olarak gösteren Haydarov, dizilerin yayınlanmaya başlamasında iki ülke ilişkilerinin yeniden iyileşmesinin de etki oluşturduğunu kaydetti. Özbek kanallarında “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Ezo”, “İçerde”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Kara Sevda”, “Bir İstanbul Masalı” dizileri yayınlanıyor.