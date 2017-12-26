Çekimleri çöp evde fareler arasında yapılan ve 6 gün süren filmde Hatice Aslan ve Irmak Ünal, anne kızı canlandırmıştı.
Irmak Ünal'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü
26.12.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 07:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatice Aslan ile birlikte ‘Kapan’ adlı kısa film için kamera karşısına geçen Irmak Ünal, İpekyolu Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Etiketler : ırmak ünal,ödül,
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