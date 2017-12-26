Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anma törenine Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses, eşi Leylâ Şenses, sanatçılar Selâmi Şahin, Aslıhan Hünel ve sevenleri katıldı. Anma törenine sanat camiasından çok az kişinin katılmasına sitem eden kızı Arzum Şense, “Gelen de, gelmeyen de sağ olsun. Onlar da bir gün ölecek. Onlar da bir gün toprak olacak. Hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Takdir onların. Allah bilir. Biz görevimizi yapıyoruz” şeklinde konuştu. Selami Şahin ise, “Üzülmemek elde değil. Gerçekten birçok arkadaşın gelmesi gerekirdi. Kimseye karşı değilim, kimseye sitem etmem ama böyle bir günde ben de şaşkına döndüm” diye konuştu.