Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin fragmanı 28 Aralık Perşembe saat 19.00’da YouTube’da Enes Batur kanalından yayınlanacak. Yönetmenliğini Kâmil Çetin’in yaptığı filmin başrollerinde Enes Batur’un yanı sıra Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi güçlü oyuncular; Kafalar ekibi ve sevilen YouTube fenomenleri yer aldı.