Filmin fragmanı 28 Aralık Perşembe saat 19.00’da YouTube’da Enes Batur kanalından yayınlanacak. Yönetmenliğini Kâmil Çetin’in yaptığı filmin başrollerinde Enes Batur’un yanı sıra Bekir Aksoy, Ceyda Düvenci, Ceyhun Yılmaz, Kerem Fırtına gibi güçlü oyuncular; Kafalar ekibi ve sevilen YouTube fenomenleri yer aldı.
Youtuber Enes Batur’dan film
26.12.2017 - 07:57 | Son Güncelleme: 26.12.2017 - 07:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü Youtube fenomeni Enes Batur Sungurtekin’in ilk sinema filmi, “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” 19 Ocak 2018’de sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Etiketler : enes batur,youtube,
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