Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yaptığı operasyonları konu alan ve Afrin’de başlayıp, İnegöl’de son bulan Bordo Bereliler Afrin filminin çekimlerine başlandı. Senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur'un, yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem’in, yönetmenliğini ise Erhan Baytimur’un yaptığı film düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile oyunculardan Cenk Ertan, Sedat Mert, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Kübra Dilara Çelen, Ergun Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar ve Erol Yaman katıldı.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni projenin İnegöl’de çekilecek olması bizi mutlu etti. İnegöl diğer alanlarda da inşallah kendisinden sıkça söz edecektir. Projenin inşallah başarıyla tamamlanmasını arzu ediyorum” dedi.

