Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Yücel, Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven’in bir araya geldiği yemekte yapımcı Erol Avcı da hazır bulundu. Ancak masada en dikkat çeken isim usta oyuncu Uğur Yücel oldu. İçerde dizisinde fit görüntüsüyle karşımıza çıkan Yücel’in daha da zayıflamış hâli herkesi şaşırttı. Fazla kilolarını bıçak altına yatarak değil tabii yollarla atan usta ismin, bol hareket ettiği ve beslenmesine çok dikkat ettiği öğrenildi.