Uğur Yücel, Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven’in bir araya geldiği yemekte yapımcı Erol Avcı da hazır bulundu. Ancak masada en dikkat çeken isim usta oyuncu Uğur Yücel oldu. İçerde dizisinde fit görüntüsüyle karşımıza çıkan Yücel’in daha da zayıflamış hâli herkesi şaşırttı. Fazla kilolarını bıçak altına yatarak değil tabii yollarla atan usta ismin, bol hareket ettiği ve beslenmesine çok dikkat ettiği öğrenildi.
Uğur Yücel’in zayıf hâli herkesi şaşırttı
27.12.2017 - 02:39 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2008 yılında yayınlanmaya başlanan ve 2010’da final yapan ‘Canım Ailem’ dizisinin başrol oyuncuları, önceki gün bir yemekte buluştu.
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531122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531122.aspx
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