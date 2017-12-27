emirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu. Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz ve görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian harika bir iş çıkardı...”
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emirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu. Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz ve görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian harika bir iş çıkardı...”
Etiketler : ismail demirci,babamın günahları,