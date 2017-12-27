Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

emirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu. Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz ve görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian harika bir iş çıkardı...”