Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu dizide, Yurdal Sargun’un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker’den boşanmak mecburiyetinde kalan, Amerika’ya yerleşen, en yakın arkadaşı George Handerson ile evlenerek hayatına Büyükelçi eşi olarak devam eden, Derin’in annesi Suzan Şahika Handerson karakterine hayat verecek.