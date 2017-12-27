Usta oyuncu dizide, Yurdal Sargun’un kirli sırlarını öğrendiği için eşi Çetin Berker’den boşanmak mecburiyetinde kalan, Amerika’ya yerleşen, en yakın arkadaşı George Handerson ile evlenerek hayatına Büyükelçi eşi olarak devam eden, Derin’in annesi Suzan Şahika Handerson karakterine hayat verecek.
İpek Tenolcay Meryem’in kadrosunda
27.12.2017 - 02:45 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 02:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanal D’nin dizisi “Meryem” in kadrosuna ünlü oyuncu İpek Tenolcay dâhil oldu.
Etiketler : ipek tenolcay,meryem,
531125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531125.aspx
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