Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geç saatlere kadar süren yılbaşı partisinden ilk ayrılan çift, Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin oldu. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken ikili, “Çok vaktimiz yok. 2018’den sağlık, mutluluk ve barış istiyoruz” dedi. Oğuzhan Koç, “2018’de düğün var mı?” sorusuna, “Hakan ile Bensu evleniyor” şeklinde cevap verdi.

BENSU SORAL'DAN ONAY ÇIKTI

Geceye ev sahipliği yapan Baş ve Soral, çıkışta el ele objektiflere poz verdi. Ayaküstü soruları yanıtlayan Bensu Soral, Eylül 2018’de Hakan Baş ile Avusturya’da evleneceklerini açıkladı. Bensu Soral, ikiz kardeşi Bedirhan Soral’ın Alina Boz ile aşk yaşadığı iddiaları hatırlatılınca, "Bilgim yok ama yakışırlar. Alina’yı seviyorum" ifadelerini kullandı.