Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şafak Pekdemir evlendi. Peki Şafak Pekdemir kimdir, kiminle evlendi? Son olarak Tolgahan Sayışman'ın başrolünde oynadığı Asla Vazgeçmem dizisinde rol alan Şafak Pekdemir evlendi. Oyuncu evlendiğini sosyal medyadan duyurdu. Bir süredir birliktelik yaşadığı erkek arkadaşı Burak Mengü ile dünya evine girdi. Burak Mengü kimdir, ne iş yapar, Şafak Pekdemir kiminle evlendi gibi merak ettikleriniz bu haberde...

VALLAHİ DE EVLENDİM"

Pekdemir, bugün kıyılan sürpriz nikahı Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ünlü ouncu fotoğrafın altına "Bakayım... Vallahi de evlendim" notunu düştü.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Şafak Pekdemir'in dakikalar içinde soyadını da 'Mengü' olarak değiştirmesi gözlerden kaçmadı.

ŞAFAK PEKDEMİR KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Şafak Pekdemir Beykent Üniversitesinde okumuştur. Burada ‘Güzel Sanatlar ve Oyunculuk’ bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiş ve 2011 yılında ilk dizisi Aslı ile oyunculuk kariyerin başlamıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Nisan karakterine can veren güzel oyuncu Şafak Pekdemir 2014 yılında çok ses getiren İncir Reçeli filminde usta sanatçı Halil Sezai ile birlikte oynamıştır. Birçok projede yer almıştır. Tiyatro, dizi ve filmlerde oynadığı karakterleri tam anlamıyla yansıtmayı başarmıştır. Özellikle İncir Reçeli 2 adlı filmde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

TİYATRO

2009 – Tersine Dünya- Bakırköy Belediye Tiyatroları

2010 – Savaş Ve Barış

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Asla Vazgeçmem (İclal) ( TV Dizisi)

2014 - İncir Reçeli 2 (Sinema Filmi)

2012 - Leyla ile Mecnun (Nisan) (TV Dizisi)

2011 - Şüphe (Aslı Demircan) (TV Dizisi)

2010 - Türk Malı (Zehra)(TV Dizisi)

2009 - Sadist (Kısa Film)