Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısı çalıntı çıktı. Şarkı, Ayşe Mine'nin seslendirdiği Ellerim Uğurlar ile birebir çıktı. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına bağlanan usta sanatçı Ayşe Mine, Tarkan'ın şarkısının kendi şarkısıyla birebir benzemesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Ayşe Mine, "Şarkı benziyor ama Tarkan'ın haberi yoktur. Bunda Tarkan'ın hatası yok, Tarkan'dan şikayetçi değilim" dedi. Peki şarkılar gerçekten benziyor mu? İşte Ayşe Mine Ellerim Uğurlar şarkısı

İŞTE AYŞE MİNE'NİN ŞARKISI-TIKLA

"TARKAN'IN SUÇU YOK"

Ayşe Mine yaptığı açıklamalarda "Cengiz Tekin'in bestesini birebir almışlar. Bunda Tarkan'ın suçu yok. Şarkıyı yapanlar Tarkan'a yazık etti." diyerek besteciyi suçladı.

HASHTAG BİLE AÇILDI

Hatta bir Twitter kullanıcısı 'tarkanbeniçoksevçalıntımı' hashtag'i açıp konuyu tartışmaya açtı. Kısa sürede onlarca kişi tartışmaya katılıp "Şarkı, Ayşe Mine'nin parçasından kopya" dedi.

İŞTE TARKAN'A SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER:

-Bu şarkı (Beni Çok Sev) en az iki üç şarkının daha birebir kopyası. Fark edilmesi neden bu kadar uzun sürdü, hayret!

-Ayşe Mine'yi böyle bir eseri müziğe kazandırdığı için kutlarım. Bu şarkı üzerinden emeği çalıp ödül alanları ise kınıyorum.

-Hiç şaşırmadım!

-Sen de mi Tarkan?