Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi, Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak. Yayınlandığı her akşam reyting rekorları kıran ve birinciliği elden bırakmayan Diriliş Ertuğrul'a zorlu bir rakip geliyor. Fatih Sultan Mehmet'i anlatan dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi Ertuğrul'u tahtından edecek mi? Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi ne zaman başlayacak, hangi kanalda, hangi akşam yayınlanacak, Mehmed Bir Cihan Fatihi'n konusu ne olacak? İşte Diriliş Ertuğrul'a rakip olacak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hakkında bilinmeyenler...

MEHMED BİR CİHAD FATİHİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Kanal D, 2018 yılına damgasını vuracak "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisi için geri sayıma başladı. Fatih Sultan Mehmet'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı iddialı proje, ocak ayında ekranda olacak.

HERKES MERAKLA BEKLİYOR

Dizi tutkunları, Kanal D'nin iddialı projesi 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni büyük merak ve heyecanla bekliyor. Fatih Sultan Mehmet'e hayat veren Kenan İmirzalıoğlu'nun diziden yansıyan ilk görüntüleri, bu merakı daha da perçinledi.

Ünlü oyuncunun Osmanlı tuğralı yüzüğüyle yer aldığı dizinin ilk afişi de sosyal medyada büyük ilgi çekti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A RAKİP OLACAK

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. İddialara göre Mehmet Bir Cihan Fatihi çarşamba günleri ekrana gelecek. Böylece diğer tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul ile rakip olacak.