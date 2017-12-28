Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar’ı, oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, “Kurtlar Vadisi Kaos”un şubat ayında ekranlara geleceğini belirtti. Dizinin senaryosunu tamamladıklarını, izleyicilerin, hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz “Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz” ifadelerini kullandı. Şaşmaz, 15 yıldır Türkiye’yi ilgilendiren, izleyicide bir karşılığı olan konuları işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Kurtlar Vadisi Kaos ile ‘kaos teorisi’ ele alınacak. Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide hedef dünyayı kaosa yönlendirip, kaosla yönetmek. Biz de ‘kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz?’ anlatmaya çalışacağız. Global anlamda ‘Myanmar’dan Afganistan’a, Makedonya’ya hatta Amerika’ya kadar uzanan hikâyeler olacak’ diye şimdiden müjdesini verebilirim... Şaşmaz, “Bir de askerî dizi projemiz var. İnşallah onunla ilgili de yakın zamanda açıklamalarımız olacak” diye konuştu.