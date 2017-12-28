Tarsus Spor Salonunda düzenlenen konserde Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Akalın’ın tüm şarkılarına Tarsuslular da eşlik etti. Programın sonunda ünlü şarkıcıya hediyeler sunuldu.
Kurtuluş etkinliğinde Demet Akalın sahne aldı
28.12.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türk Pop Müziğinin ünlü sesi Demet Akalın sahne aldı.
Etiketler : Demet Akalın,mersin,
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