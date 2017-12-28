Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus Spor Salonu'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Demet Akalın, hayranlarını coşturdu.Tarsus'un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir'e 7 bin TL'ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu etti.Ünlü popçunun, çizmeyi hediye edeceği hayranının nüfus cüzdanına bakması dikkati çekti. Akalın, doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını kontrol ettiği hayranına konser sonunda çizmesini teslim etti.