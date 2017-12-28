Tarsus Spor Salonu'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Demet Akalın, hayranlarını coşturdu.Tarsus'un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir'e 7 bin TL'ye aldığını söylediği çizmesini hediye ederek onu mutlu etti.Ünlü popçunun, çizmeyi hediye edeceği hayranının nüfus cüzdanına bakması dikkati çekti. Akalın, doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını kontrol ettiği hayranına konser sonunda çizmesini teslim etti.
Demet Akalın nüfus cüzdanına baktı, 7 bin TL'lik çizmesini hediye etti
28.12.2017 - 17:09 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinin düşman işgalinden kuruluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahneye çıkan Demet Akalın, 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti.
Etiketler : Mersin,Demet Akalın,magazin haberleri,
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