Bir otelde sahne almaya hazırlanan üçlü, “Bizde assolist kaprisi yok. Sahneye ilk ya da sonuncu olarak çıkmamızın önemi yok. Biz assolistliği birbirimize ikram ediyoruz” dedi.
Assolist kaprisi bizde yok
29.12.2017 - 02:27 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk müziğinin güçlü isimlerinden Zara, Kutsi ve Cengiz Kurtoğlu, yeni yıla birlikte girmeye hazırlanıyor.
Etiketler : zara,kutsi,cengiz kurtoğlu,
531776 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531776.aspx
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