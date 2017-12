Türkiye Gazetesi

Sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, “Maide’nin Altın Günü” filmiyle seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola oldu. Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. İşte Ezgi Mola yeni filmi ve çocukluğunu şöyle anlattı...

Maide’yi Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç senaryolaştırdı, Caner Özyurtlu çekti. Biz öncesinde, tamamen filmden bağımsız bir video çekmiştik.

Maide bir sosyal medya karakteri değil. Ancak biz öyle gösterdik. Bunların hepsi tasarlanmış şeylerdi. Çünkü ben sosyal medyanın gücüne aşırı inanıyorum. Aslında o sosyal medya hesabını açtığımızda biz filmimizi bitirmek üzereydik.

Filmin tanıtım çalışmaları kapsamında, samimi olarak söylüyorum, bir günde tam 26 röportaj verdim. Bir hayal kuruyorsunuz ve o hayal gerçek oluyor. Ben çocukluğuyla çok yaşayan bir insanım. Her gün kalkıp, katettiğim yola baktığımda ‘Çok şükür’ diyorum. O yüzden bir şeyi 26 defa anlatmak değil, milyonlarca defa daha anlatmaya gücüm var. Çünkü işimi çok seviyorum.

“Kocan Kadar Konuş Diriliş” filminde “Gaziosmanpaşa çocuğuyuz biz” repliği söylemiştim. Öyle bir tarafım var açıkçası. O dünyaları çok seven bir insanım. Ben o ortamlara da girdim çıktım, oralarda da arkadaşlarım var. Orası başka bir dünya. Oranın sosyolojik yapısı, psikolojik yapısı, ruh yapısı farklı.

Annemden aldığım en büyük nasihat, ‘dürüst olmam’dır. Çocukken ona yalan söylediğim ve yakalandığım anlarda hep hayal kırıklığı içinde olduğunu hissettirmiştir ve ‘Bana lütfen bunu yapma’ demiştir. Onun ‘Bana bunu yapma’ deyişi, hayatın kendisine sirayet eden bir ricaydı aslında.

Evde temizlikte müthişim. Of bayılırım, çok severim temizlik yapmayı. Bir ara günde üç defa evi süpürüyordum. Köpeklerim var, kıl tüy olmasın diye...