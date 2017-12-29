Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan gibi isimlerin paylaştığı dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, takipçilerine sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla teşekkür etti. Bozdağ “Dört yüz çadırlık Kayı obasının güneşi bayrak, göğü çadır eyleyip kısraklarını uçsuz bucaksız ovalara sürerek bir cihan devletine dönüşmesinin hikâyesini anlatıyoruz. Rabbimize şükürler olsun, Diriliş Ertuğrul, 100. bölümüyle ekrana geldi. Dizimiz; yüce Türk milletinin teveccühüyle yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting rekorları kırarak Orta Doğu’dan Türk dünyasına, Arap coğrafyasından Avrupa’nın içlerine kadar uzanıp 60 ülkede yaklaşık 1 milyar insan tarafından takip edilen bir yapım oldu. Bizi bu yolda yalnız bırakmayan, derdimizle dertlenip, hayallerimize ortak olan, başta Tük milletine, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.