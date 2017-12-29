Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı’nın İngilizlere karşı 1916’da elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizi, 18 Ocak 2018’de TRT 1’de başlayacak. 2 yıldır hazırlıkları yapılan dizi için oyunculara 6 ay boyunca at binmeden askerî eğitime kadar çeşitli eğitimler verildi. Dizinin başrolünde Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacak. Bu arada dizinin yeni yayınlanan fragmanı büyük beğeni topladı.