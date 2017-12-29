Osmanlı’nın İngilizlere karşı 1916’da elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizi, 18 Ocak 2018’de TRT 1’de başlayacak. 2 yıldır hazırlıkları yapılan dizi için oyunculara 6 ay boyunca at binmeden askerî eğitime kadar çeşitli eğitimler verildi. Dizinin başrolünde Serdar Gökhan, Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz ve İlker Aksum gibi isimlerin yer alacak. Bu arada dizinin yeni yayınlanan fragmanı büyük beğeni topladı.
Mehmetçik Kutü’l-Amare 18 Ocak’ta ekranda
29.12.2017 - 03:27 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ, önceki gün yaptığı paylaşımla merakla beklenen Mehmetçik Kutü’l-Amare dizisinin ne zaman başlayacağını açıkladı.
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