Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avantgarde Yapım’ın ilk filmi olan Elim Sende’nin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor. Eşref Kolçak’ın da yer aldığı film şubat ayında vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Seda Aktuğlu, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik gibi birçok ünlü isim bulunuyor.