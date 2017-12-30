Yaklaşık 1,5 saat süren konserde solist Münevver Özdemir, Elif Buse Doğan ve Aykut Aslan ile Yavuz Bingöl tarafından Sulari'nin 14 parça eseri seslendirildi.
'Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları' konseri
30.12.2017 - 02:35 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konser serisi kapsamında Davut Sulari'nin eserleri CRR'de müzikseverlerle buluştu.
Etiketler : yavuz bingöl,
532028 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532028.aspx
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